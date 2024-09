A sus 37 años pero totalmente vigente, Keylor Navas es uno de los grandes futbolistas que aún están sin club cuando quedan días para que se terminen de cerrar todos los mercados de fichajes.

La valía del potro costarricense es alta al igual que sus pretensiones contractuales y económicas, sin embargo eso no parece ser el mayor impedimento para fichar por un nuevo club que bien podría ser Gremio.

El tico fue ofrecido en las últimas horas al equipo de Porto Alegre aunque no todos en tierras brasileñas ven con buenos ojos una llegada de Keylor Navas. De hecho, todo lo contrario.

La opinión lapidaria que liquida a Keylor Navas en Brasil

Leo Müller, un fanático de Gremio y creador de contenido con cientos de miles de seguidores tanto en Instagram como en Youtube, entre otras redes sociales, grabó un video sobre la posible llegada de Keylor Navas a su equipo. Y fue drástico.

“El fútbol de Brasil últimamente comenzó a contratar jugadores que antes no contrataba”, empezó Müller con su análisis. “Vino un grupo de empresarios que se lo ofreció a Gremio, Keylor Navas podría llegar y jugar porque está sin club”, agregó y precisó un tema legal.

“Está sin club, por eso lo ofrecen: el mercado brasileño está cerrado desde el 2 de septiembre pero se aceptan jugadores que estén sin club desde antes de esa fecha”, agregó el comunicador brasileño antes de comenzar a opinar en contra del tico.

¿Por qué cargan contra Keylor Navas en Gremio?

“Keylor Navas tendría un salario de 700 mil reales, algo que Gremio podría pagar, el límite es R$800 mil, pero yo no lo contrataría. Gremio tiene seis porteros: Marquesín, Rafael Cabral y Caíque más Grando que está en Cruzeiro y Adriel que está en Bahía, ambos deben volver a final de año. Además, Brenno que ya volvió y no está siendo utilizado”, enumeró Müller.

“Para mí, Navas no es mejor que Marchesín. Sé que jugó en el Real Madrid, PSG y tuvo una gran carrera, pero veamos… El Real Madrid no ganaba por causa de Navas y de hecho muchas veces perdió por su culpa. Además, mide 1,85, no es alto, yo no lo traería”, concluyó, lapidario, este influencer del Gremio que podría representar una pintura del pensamiento generalizado en la institución de Porto Alegre.