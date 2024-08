Este 1° de agosto era una fecha esperada y clave en las negociaciones del técnico Gustavo Alfaro. Hace tres semanas, se mostró el interés de Paraguay por hacerse con los servicios del DT de Costa Rica, y desde entonces, todo ha sido hermético: el técnico no ha hablado, ha trabajado con normalidad y también ha estado fuera del país.

Más allá de que parece que no hubo avances, desde tierras guaraníes aseguran que está todo arreglado y mañana se hará efectivo el pago de la cláusula de salida. De todas formas, periodistas paraguayos advierten que este jueves no habrá ninguna oficialización.

¿Por qué se pospone la llegada de Gustavo Alfaro a Paraguay?

La supuesta asunción del estratega argentino con el combinado sudamericano se pospone debido a un motivo particular: su presentación se hará efectiva cuando termine la participación de Paraguay en los Juegos Olímpicos de París 2024. Esto se debe a que los directivos paraguayos están en Francia acompañando a su selección.

Mientras la Federación Costarricense de Fútbol asegura que “no hay nada” concreto, con el presidente Osael Maroto indicando que ni siquiera ha tocado el tema con el estratega, la prensa en Paraguay asegura que todo está listo para que Alfaro sea el nuevo técnico. Incluso se ha mencionado que este mismo jueves se cancelará el monto de los $400 mil dólares de su cláusula de rescisión.

Gustavo Alfaro cada vez más cerca de Paraguay.

El periodista guaraní Wilson González Bronce explicó que “Gustavo Alfaro ya no está en Costa Rica y probablemente no vuelva. Se encuentra en Estados Unidos por motivos personales. La intención es pagar mañana (jueves) la cláusula de rescisión y que sea presentado en Paraguay al terminar la participación en los JJ. OO.”

Por su parte, Jorge Hidalgo, miembro del Comité Ejecutivo de la Fedefútbol, indicó el pasado lunes que aún no hay nada concreto y que, de momento, ambas partes cumplen con normalidad su contrato: “A mí me parece también que don Gustavo ha sido respetuoso de contrato y los caminos de negociación en el fútbol normalmente hoy son a través de representantes. Que yo sepa, ese representante no ha comunicado nada oficial y mientras eso no suceda, no hay nada más que comentar”.

¿Cuándo se iría Alfaro a Paraguay?

De momento, este jueves 1° de agosto podría ser el día clave en el futuro de Alfaro, o bien quedarse en nada y tener que esperar un poco más de días para saber el destino final de “El Lechuga”. Paraguay ya clasificó a los cuartos de final de los JJOO y podrían quedarse ahí hasta el 5 de agosto como mínimo.