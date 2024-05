Tras caer 3-1 en el global de la final contra Saprissa, Alexandre Guimaraes ha decidido realizar una fuerte limpieza en la plantilla de Alajuelense. El entrenador había llegado con un equipo no armado por él y ahora decidió meter mano para la próxima temporada.

En las últimas horas, se comenzaron a confirmar las primeras salidas en la Liga. Los primeros nombres no sorprendieron a nadie. Se trata de Yael López y Alejandro Duarte, dos jugadores que se les terminaba ahora su contrato y que no tuvieron mucho juego en este Clausura 2024.

Pero hace minutos, se oficializó la salida de un referente. Sorprende un poco porque tuvo mucha continuidad en este torneo, tanto en la fase regular como en los playoffs. Además, marcó goles y parecía que podía continuar aunque sea seis meses más, pero Guimaraes le mostró la puerta.

¿Cuál es el referente de Alajuelense que se marcha como agente libre?

Hoy se confirmó que Michael Barrantes no continuará jugando en Alajuelense. El futbolista de 40 años terminó su contrato y no fue renovado. No entró dentro de la lista de imprescindibles por parte de Guimaraes y no continuará más en la Liga.

Michael Barrantes no continuará en Alajuelense. (Foto: LDACr)

En el Clausura 2024, el centrocampista disputó 25 partidos, marcó dos goles y dio una asistencia. Fue muy importante su rendimiento para llegar a la final, pero no lo suficiente para estar presente en el Apertura que comenzará en julio en Costa Rica.

Pese a su alta edad y que parecería que se retira del fútbol, Barrantes pretende seguir jugando y ya habría recibido una propuesta. Hay un equipo que está interesado en quedarse con él experimentado mediocampista pensando en la próxima temporada.

¿Cuál es el equipo que lo contactó?

Según informó el periodista Kevin Jiménez, Puntarenas FC es uno de los clubes que se interesó por fichar a Michael Barrantes. Mientras que hubo otros que lo contactaron también para saber su situación. Por ahora, no hay nada firme y su futuro no está confirmado.