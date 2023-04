Este fin de semana, el sábado para ser más específico, Sporting recibirá e su casa al Deportivo Saprissa para cumpir con la penúltima jornada del Clausura 2023, siendo además uno de los partidos mas atractivos de la fecha, pues ambos clubes figuran en la parte alta de la tabla.

Pero por si eso no fuese suficiente, el siempre ingenioso departamento de mercadeo del Sporting, se sacó un as de la manga e hizo una muy creativa y particular invitación a su rival para este juego.

La creatividad sobra en Sporting

Los josefinos resalizaron una publicación en sus redes sociales, simulando una carta física dirigida al Monstruo Morado, donde expresan lo siguiente:

“Este sábado 29 de abril jugamos en nuestra casa contra su equipo, y a pesar de que somos rivales dentro de la cancha, fuera de ella somos amigos.

Su afición y usted siempre nos han tratado muy bien, y en nuestra casa nos enseñaron a ser gradecidos, por eso queremos invitarlo a que venga a nuestro Fan Fest a partir de las 5 pm ar que comparta con nuestra afición y también con la suya.

Vamos a tener inflables para niños, pinta-caritas, comidas, cimarrona, músuca y lo mejor es que la entrada es gratuita. Recuerde que también todos los morados y moradas están invitados. Aquí todos son bienvenidos

Bueno señor Monstruo Morado, espero que nos veamos el sábado. Pura Vida”

De esta muy original manera empezó a generar ruido en redes sociales el club aurinegro, quien espera ver su casa a reventar para este compromiso. Los josefinos marchan cuartos en la clasificación y dependen de sí mismos para quedarse en esta zona; sin embarg, enfrentarán a un Saprissa líder y arrollador, aunque con el boleto ya en mano.

No es la primera vez que e departamento de mercadeo del Sporting sorprende con ideas originales, distintas y frescas; anteriormente han hecho campañas y publicaciones que impactaron positivamente al aficionado tico. El juego se disputará a las 8 pm en el Estadio Ernesto Rohrmoser.