Pese a que Oviedo y Duarte no tiene equipo, Saprissa no hace ninguna locura para ficharlos en este mercado de pases.

Si hay una situación de este mercado de pases que llama la atención es lo poco que se ha reforzado el Saprissa. Los Morados solo trajeron a Gino Vivi de LA Galaxy, Rachid Chirino del Maccabi Netanya y Deyver Vega de Herediano.

¿Qué jugadores se fueron del Saprissa en este mercado?

Por otro lado, se le fueron Gerald Taylor al Hearts, Warre Madrgal al Valencia Mestalla, Kevin Chamorro al Estoril Prai, Luis Paradela al CS U Craiova y, dentro de poco, Douglas Sequeira al Nacional de Portugal. Tantas bajas provocan que los aficionados pidan refuerzos destacados.

Los dos nombres que más suenan en este momento son los de Bryan Oviedo y Óscar Duarte. Ambos, jugadores históricos de la Selección de Costa Rica y formados en el Saprissa, se encuentran sin equipo y pueden negociar como agente libre.

De todas maneras, desde la directiva Morada no avanzan seriamente para fichar a ninguno de los dos y los motivos son claros. En FCA te revelamos por qué ninguno de los dos jugadores está cerrado, aunque no estén negados a jugar en Costa Rica.

Saprissa no quiere hacer locuras por Bryan Oviedo y Óscar Duarte.

¿Por qué Saprissa no cerró los fichajes de Bryan Oviedo y Óscar Duarte?

En ambos casos sucede lo mismo, Saprissa no está dispuesto a gastar mucho dinero en salarios de futbolistas grandes que no tienen poder de reventa. Temen hacer una inversión, únicamente apuntada al fútbol, y que lo pagado no se vea reflejado dentro del campo.

Bryan Oviedo tiene 34 años y Óscar Duarte, 35. Debido a sus excelentes carreras por diferentes clubes de las ligas más importantes de Europa, no cobran sueldos bajos y desde la directiva Morada no creen que valga la pena pagar tanto por ellos.

Debido a esto, las negociaciones son mucho más lentas y los futbolistas son quienes deben analizar si regresan a Saprissa o buscan clubes que paguen mejores salarios. Con el mercado tan cerca del cierre, veremos qué decisión toman todas las partes.