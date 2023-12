Es sin dudas uno de los mejores jugadores costarricenses de la historia, y el principal representante futbol tico en los últimos años. Nadie mejor que él para hablar de lo que sucede en la actualidad del deporte rey en su país. Keylor Navas habló sobre cuál es, según su parecer el principal inconveniente del fútbol en Costa Rica.

Considerado por muchos como el mejor jugador costarricense de la historia, Keylor Navas comenzó su carrera en Saprissa. Luego se iría a España para jugar en Albacete, Levante y llegar finalmente a Real Madrid. Jugó 5 temporadas en el conjunto merengue en lo que sin dudas fue el pico más alto de su carrera.

Finalmente pasaría a Paris Saint-Germain, donde se desempeña actualmente, aunque en el medio tuvo un breve paso por Nottingham Forest. Hace poco, fue noticia debido a que anunció que podía estar recuperado de su lesión antes de terminar el año. Además no hace mucho se habló de un posible interés de Barcelona en él.

Los últimos resultados no son casualidad

Aún está en el recuerdo de los aficionados ticos, a pesar de que ya pasó casi una década, aquel Mundial Brasil 2014, en el cual lograron ser líderes de grupo a pesar de compartirlo con 3 campeones del mundo como Italia, Inglaterra y Uruguay y llegar hasta los cuartos de final. Después de ahí, las performances han ido decreciendo.

Según Keylor esto no es casualidad ni mucho menos. “Creo que hay jugadores jóvenes con talento, pero hay un vacío de generación”, afirmó. Y además agregó: “De la generación de Brasil para acá, hubo un momento donde no se hizo ese cambio generacional como se debía hacer. Se le dio responsabilidad a jugadores que no la tenían que asumir”.

Sus inicios en la selección y la importancia de Gabelo Conejo

El portero tico habló sobre lo que fueron sus inicios en el seleccionado nacional. Reconoció la importancia que tuvo para él haber compartido plantel con jugadores experimentados, y sobre todo le dio vital relevancia al trabajo y la guía que recibió de Gabelo Conejo.

“Yo tuve la oportunidad de tener grandes entrenadores de porteros como Gabelo, pero también compartir con grandes compañeros con mucha más experiencia que me ayudaron para ser un líder y tomar la batuta de ser titular. Eso no pasó en nuestro fútbol y hoy en día lo estamos sufriendo. Ahora esperamos llevar ese cambio bien hecho y poder tener una selección competitiva”, fueron las palabras de Keylor.