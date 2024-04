En lo que va de este 2024, Kendall Waston no ha podido sumar ni un minuto con la camiseta del Deportivo Saprissa en el campeonato nacional. Solo pudo estar en cancha durante 30 minutos en el Philadelphia Union en Estados Unidos por la Concachampions.

Estas ausencias se deben a un cuadro severo de pubalgia que no lo deja recuperarse como para poder jugar normalmente a sus 36 años. En medio de esta situación, una publicación que realizó él desde la cuenta de su gimnasio hizo explotar la polémica.

¿Cuál fue la publicación de Kendall Waston que generó molestia?

En el posteo que hizo Kendall Waston junto a su gimnasio Wolfit, se lo ve a él realizando movimiento del arte marcial denominado Jiujitsu. Aprovechó estas imágenes para promocionar su emprendimiento y preguntar si se querían apuntar a clases con él.

Este video molesto mucho tanto afuera como adentro del Saprissa. El futbolista está intentando recuperarse con alta tecnología y, a la vez, se lo ve realizando maniobras peligrosas en un deporte que es denominado como extremo. Sobre esto salió hablar el médico de la institución morada.

¿Qué dijo el médico de Saprissa sobre la actividad que realizó Kendall Waston?

Esteban Campos, jefe del departamento médico del Saprissa, habló sobre esta situación. Pese a que intento no comenzar una polémica más grande, le dejó un mensaje claro al defensor para que no haga esta actividad y puso de ejemplo a una figura internacional.

“Te digo que lo que me dice me toma por sorpresa porque los jugadores tienen sus negocios. En mi conocimiento no está que Kendall practique artes marciales y sobre todo por algo, don Sergio Gila, gerente deportivo, puede ser más explícito con esto, los contratos de los jugadores tienen cláusulas donde se les prohíbe practicar cualquier deporte extremo que pueda llevarlos a ellos a algún tipo de lesión”, comenzó diciendo el doctor.

Y le puso un caso para que entienda: “No sé si recuerdan a Neuer, se va a esquiar y se fractura, él tuvo consecuencias con su club. Aquí los jugadores tienen prohibiciones, no pueden montarse en cuadraciclo, andar en moto, no pueden hacer artes marciales. Incluso con tratamientos médicos no pueden hacer otros tratamientos sin el consentimiento del staff médico, por tema de doping”.

