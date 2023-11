El fervor futbolístico en Costa Rica ha alcanzado niveles que van más allá de los límites de la cancha. La ida de los cuartos de final la Liga de Naciones contra Panamá en el Estadio Ricardo Saprissa no solo dejó un marcador adverso de 0-3, sino que también evidenció la compleja relación entre la afición, los jugadores y el desempeño del equipo.

Joel Campbell, reconocido jugador de Alajuelense, vivió una experiencia desalentadora. En medio de la derrota, una porción significativa de los seguidores presentes en el estadio empezó a dirigir críticas hacia él, clamando por su salida. Este sentimiento se materializó en una estruendosa silbatina cuando fue sustituido en el minuto 75 del partido.

La atmósfera se tornó más áspera cuando parte de la afición desvió su apoyo, entonando cánticos a favor de Saprissa y en contra de Alajuelense, manifestando así la complejidad de la lealtad de los seguidores hacia sus equipos.

Ante esta situación, Juan Carlos Rojas, presidente morado y director del Comité Ejecutivo de la Federación Costarricense de Fútbol, brindó declaraciones que capturaron la atención de todos. El directivo enfatizó la necesidad de enfocarse en el desempeño en la cancha y prefirió no juzgar las acciones de los aficionados.

¿Qué dijo el presidente del Saprissa sobre los silbidos a Joel Campbell?

Sobre lo que sufrió Campbell, Juan Carlos Rojas dijo: “No me voy a meter en si es injusto o no, la afición que paga y está ahí tiene su derecho mientras que no cruce las líneas que todos sabemos cuáles son. Uno siempre pide apoyo y los equipos tienen que ganarse ese apoyo”.

Y agregó: “Ojalá que esas cosas no sucedan, a uno le gustaría que apoyen siempre pero considero que se le ha dado demasiado enfoque a eso, debemos centrarnos en ver cómo nuestra selección no le pase un descalabro de esos en casa”.

¿La Selección de Costa Rica debe seguir jugando en el Estadio Ricardo Saprissa?

Esto es lo que dijo Juan Carlos Rojas, presidente del Morado: “Lo que quiera el profesor Gustavo Alfaro, si él quiere jugar en el Estadio Nacional todos los partidos me parece bien, si se quiere jugar en otro estadio se analizará, después de lo que pasó no me extrañaría que se considere como primera opción el Estadio Nacional”.

