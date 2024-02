La Liga Deportiva Alajuelense no ha contado en los últimos tres meses con el delantero Johan Venegas, quien se lesionó el tendón de la rodilla en un partido de Copa ante Cartaginés y que desde entonces ha estado sin tener actividad con su club.

Venegas tuvo una charla extendida con La Nación, en el que dio detalles que nadie sabía sobre lo mal que la pasó, incluso mencionó que su salud mental se vio afectada, por lo que ha tenido que trabajar en eso y ahora espera poder volver a jugar lo más pronto posible.

Sus palabras

“Mi salud mental fue muy golpeada, fue muy atacada y pasé momentos complicados, no me da vergüenza decirlo. Más bien quiero exteriorizarlo, porque sé que en el fútbol y viendo y analizando lo que sucede a nivel mundial en este deporte, no se le da la prioridad que debería tener la salud mental”

“Han sido tres meses difíciles, complicados, porque ha sido la lesión más larga que he tenido. Nunca he sido de lesionarme mucho. Las lesiones que había tenido fueron musculares más que todo, esta fue más del tendón y es más incómoda de tratar y de recuperar, porque tiene una estadística muy alta de recaídas. Entonces hay que llevar el proceso un poco lento, despacio”

“Estoy pensando en recuperarme, en estar bien yo, plenamente como persona, como futbolista y seguir trabajando y mejorando en cada área que le mencioné. Que cuando llegue el momento de estar en la cancha, sea un Johan que está pleno tanto física, mental, como espiritualmente. Eso es lo único en lo que estoy enfocado”

“Es un tema que se deja mucho de lado y que para mí es algo sumamente importante y que tiene un gran valor a la hora de tener rendimiento, no solo en el fútbol, sino también en la vida. La salud mental en sí debería ser abordada de una manera distinta en el fútbol, porque es de lo que estamos hablando”

“Tuve que buscar la ayuda necesaria también y seguir adelante, porque más allá de futbolista, la gente tiene que entender que también soy una persona, soy un humano que siente, que tiene sus situaciones al igual que todos y he tratado de buscar los medios con la ayuda del club para estar mejor, cosa que gracias a Dios hemos trabajado muy bien”.

“Al principio me costaba mucho conciliar el sueño, también tuve situaciones de pensar muchas cosas que no eran saludables, pero bueno… Dios puso a las personas adecuadas en mi camino, las conocí para mejorar mi salud y estoy muy contento“.

