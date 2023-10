Luego del empate ante Liberia y la derrota de local contra Sporting San José, en Alajuelense se mostraron muy molestos por los últimos arbitrajes. Johan Venegas salió hablar y aseguró que los vienen perjudicando los árbitros o, por lo menos, no midiendo de la misma manera que a otros clubes.

“Yo no voy a hablar del árbitro, tampoco me voy a excusar que perdimos por eso, hoy se presentó una jugada muy similar por la que a mí me expulsó en Cartago y fue el mismo réferi (Juan Gabriel Calderón) y es amarilla, no se me está juzgando de la misma manera“, comenzó declarando o el delantero.

Y luego, agregó: “Es algo con lo que uno tiene que convivir y no es conmigo, es con el equipo en sí siempre y no es de ahora, ya viene desde hace tiempo que siempre nos condiciona. Es algo que ya la Junta Directiva tiene que ver y tomar cartas en el asunto“.

¿Contra quién jugará Alajuelense en las semifinales de la Copa Centroamericana 2023?

Luego de haberle ganado 6-1 a Cartaginés en el resultado global, Alajuelense disputará las semifinales de la Copa Centroamericana contra Herediano. La ida se jugará en Cartago, el miércoles 25 de octubre, y la vuelta en el Morera Soto, 1 de noviembre.

¿Cómo se encuentra Alajuelense en el Apertura 2023?

Tras dos partidos consecutivos sin ganar, Alajuelense se ubica en el segundo puesto del Apertura 2023 con 30 puntos. Están a un solo punto del líder, Deportivo Saprissa.