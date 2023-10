Este jueves, el salvadoreño Leonardo Menjívar volvió a sumar minutos en Liga Deportiva Alajuelense. Aunque esta vez, en un partido especial: la vuelta de los cuartos de final de la Copa Centroamericana 2023, donde golearon 3-0 al Cartaginés de Christian Martínez para avanzar a semifinales.

Andrés Carevic mandó al “Machito” al terreno de juego en los últimos 22′, con la serie prácticamente liquidada: sólo faltaba el golazo de Freddy Góndola, uno de los compañeros que más ayudó en la adaptación del juvenil de 21 años.

De este modo, Menjívar sumó un total de 46 minutos desde su llegada al conjunto Rojinegro: disputó 5′ también en el gane 2-0 sobre los Brumosos, 8′ más contra Puntarenas, que terminó con el mismo marcador, y otros 11′ en la derrota 3-2 frente a Guanacasteca. Todos por la Primera División de Costa Rica.

Sin embargo, ante la lesión de Joel Campbell, una de las posibilidades —aunque no la principal— que tenía el técnico argentino era darle su primera titularidad al ex Chalatenango. Algo que finalmente no sucedió, ya que se terminó decantando por Joshua Navarro, quien luego fue reemplazado por el “Machito”.

¿Cuál es la situación de Leo Menjívar en Alajuelense?

El propio Carevic aclaró esto en la rueda de prensa post encuentro ya que la afición de la Liga pidió por el ingreso de Menjívar: “El tema es que llevamos un proceso, él llegó ya empezado el campeonato, estuvo mucho tiempo parado, se ha ido a la Selección y eso hace que a veces en la idea de juego y el modelo de juego tenga que seguir avanzando y trabajando”.

“En los minutos que le ha tocado lo ha hecho muy bien y en cuanto a sus características sabemos que es desequilibrante, que tiene buen pie, que hace el esfuerzo, trabaja fuerte”, aseguró, elogiando una vez más al cuscatleco.

¿El ajustado calendario le daría más chances al “Machito”?

Entre el Torneo Apertura 2023 y las semifinales tanto del Torneo de Copa como de la Copa Centroamericana, Alajuelense jugará 7 partidos en los próximos 25 días con un peculiar detalle: se enfrentará tres veces al hilo a Herediano porque entre la ida y la vuelta del torneo de CONCACAF, también esta la fecha 17 del certamen local.

Sin embargo, Leo Menjívar se ausentará en el medio ya que, según conoció Diario El Salvador, sería convocado por Rubén de la Barrera a la Selecta para la doble fecha con Martinica por la Liga de Naciones 2023-24: el primer cotejo será el viernes 13 de octubre y el segundo, el martes 17.