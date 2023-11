La temporada 2023-2024 ha representado un comienzo desafiante para el futbolista costarricense Jewison Bennette con el primer equipo del Sunderland. Siendo parte de la segunda división del fútbol inglés, conocida como el Championship, el joven tico ha enfrentado varios obstáculos durante esta campaña.

¿Cuántos partidos disputó Jewison Bennette en esta temporada con el Sunderland?

Hasta el momento, en 15 partidos disputados en el Championship, Bennette ha tenido la oportunidad de participar en tan solo un compromiso. En esa oportunidad, ni siquiera fue titular y terminó ingresando casi en el final del partido.

Su participación tuvo lugar en el enfrentamiento en el que el Sunderland venció al Southampton con un marcador abultado de 5-0. La intervención de Bennette llegó en el minuto 82, momento en el cual contribuyó con una destacada asistencia que condujo al último gol del partido.

En otros siete partidos, Jewison Bennette fue convocado por el entrenador Anthony Mowbray, aunque no le fue posible entrar en acción. Mientras tanto, su equipo ocupa actualmente la octava posición en la tabla del Championship, habiendo acumulado 23 puntos a través de siete victorias, dos empates y seis derrotas.

Es importante señalar que Bennette ha tenido la oportunidad de acumular más tiempo de juego en esta temporada con el equipo Sub-21 del Sunderland. Hasta ahora, ha disputado cinco partidos, siempre como titular, y ha logrado marcar un gol en ese tiempo.

Con tan solo 19 años de edad, Jewison Bennette llegó al Sunderland en 2022, y en su primera temporada con el equipo, participó en 15 partidos en el Championship, anotando un gol durante ese período. Su contrato con el club inglés está vigente hasta junio de 2026.

¿Se podría ir Jewison Bennette del Sunderland?

Pese a que no tiene minutos en el primer equipo, el club inglés sigue viendo mucho futuro en él y, por eso, disputa partido con el equipo Sub 21. Por el momento, una salida a préstamo no está en los planes y Bennette buscará poder sumar más minutos.

