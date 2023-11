Grecia resultó ser hasta el comienzo de la fecha decisiva el peor equipo de la liga costarricense, habiéndose jugado 21 partidos en el campeonato. Los números eran muy expresivos al ubicarlos últimos en la tabla de posiciones con 12 puntos en una cantidad a la que se le sumaron tres el sábado contra Puntarenas FC.

Una particularidad innegable acerca del club es que su dueño es también el entrenador. Esa personalidad es Javier San Román, quien cargó fuertemente contra los árbitros después de ser derrotado por Deportivo Saprissa en la jornada anterior.

“Yo no vengo con una capa, a jugar de que soy un maestro, no soy prepotente, yo converso, saludo a todos, me río, bromeo, y los árbitros, que tienen 10 veces menos estudios que uno, se ponen su capa de árbitro y dicen ‘tengo que ser malo, tengo que ser prepotente’, eso debe cambiar.”

San Román brindó su apoyo a Alfaro

El multifacético directivo tuvo varias declaraciones explosivas en su conferencia, mencionando que otros entrenadores no son expulsados cuando protestan algo con el árbitro como sí le sucedió a él recientemente.

La situación arbitral es algo que indudablemente tomó como punto principal en sus contestaciones en su diálogo con la prensa, pero también fue cuestionado por la contratación de Gustavo Alfaro como mandamás de la selección costarricense.

Su comienzo fue bastante tumultuoso a pesar de la gran expectativa que había generado su llegada. Sin embargo, la eliminación de la Liga de Naciones Concacaf contra Panamá dejó muchas incógnitas por el 6-1 del resultado global.

“En Costa Rica hay cosas que tenemos que cambiar, tenemos que tener más corazón, no puedo creer que al profe Alfaro lo están juzgando por querer estar dirigiendo y querer sacar adelante esto.”