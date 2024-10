Jafet Soto, una vez más, se posicionó como una de las voces más directas del fútbol costarricense, y lo demostró durante la conferencia de prensa previa a la semifinal entre Herediano y Real Estelí por la Copa Centroamericana. En su intervención, Soto lanzó comentarios que no solo fueron dirigidos al público en general, sino que dejaron entrever una crítica hacia uno de sus propios jugadores.

El técnico y presidente del Herediano no solo habló del partido, sino que también aprovechó la ocasión para referirse al escepticismo que algunos aficionados muestran hacia el fútbol nicaragüense, al cual el DT defendió enfáticamente. En sus declaraciones, dejó claro que el equipo florense se toma con seriedad el duelo ante el Tren del Norte.

Luego de que Everardo Rubio menospreciara a Real Estelí y dijera que no tenía miedo, mientras se diferencia de Saprissa, Jafet decidió resaltar el fútbol nicaragüense. El entrenador tuvo palabras elogiosas para el equipo al que enfrentarán este jueves.

¿Qué dijo Jafet Soto?

“Hay quienes siguen generando polémica sobre el fútbol de Nicaragua, y eso sucede porque no conocen la infraestructura ni el desarrollo que ha tenido el país en este deporte”, comentó Jafet Soto sobre la actualidad del fútbol en el país pinolero.

Luego, le lanzó una indirecta a Everardo Rubio sin mencionarlo: “Si los jugadores no entienden esto, también es un problema. Debemos estar todos comprometidos, tanto en la cancha como fuera de ella”.

La preocupación de Soto es clara: el técnico espera que todo el equipo esté alineado para enfrentar a un rival que ha demostrado ser un competidor serio. Real Estelí, que eliminó a equipos costarricenses como Saprissa en ediciones pasadas, ha ganado respeto en la región, y Soto no quiere que sus jugadores caigan en la trampa de subestimarlos.

“Las distancias entre el fútbol nicaragüense y el costarricense se han acortado mucho. Los jugadores que no entienden eso y no se preparan adecuadamente están fallando no solo a sí mismos, sino también al equipo. Espero que todos mis jugadores estén al nivel que este partido requiere”, añadió Soto.

El respeto por el rival y las expectativas altas

“El Real Estelí no es un equipo fácil de vencer. Han llegado a la final y no por casualidad. Nosotros, como Herediano, respetamos lo que han logrado y nos preparamos para enfrentarles con toda la seriedad que merece un equipo que ha hecho las cosas bien”, comentó.