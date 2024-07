El futuro de Gustavo Alfaro mantiene en vilo a toda Costa Rica. Si bien tiene contrato con La Sele, en las últimas horas tomó fuerza el interés de Paraguay por el técnico argentino: a raíz del despido de Daniel Garnero tras la Copa América, la APF (Asociación Paraguaya de Fútbol) estaría dispuesta a pagar la cláusula de rescisión para llevárselo.

La cifra, según reveló Teletica, es de $600.000. Y en caso de aceptar, ganaría un salario dos veces mayor al que percibe en el combinado tico. Con esto sobre la mesa, la Federación Costarricense le dio tiempo hasta el jueves a Alfaro para que confirme si se queda o se va a la Albirroja —que también tiene en carpeta a José Pékerman y Luiz Felipe Scolari—.

Jafet Soto habló sobre la posible salida de Gustavo Alfaro

Además de presidir Herediano, Jafet Soto es miembro del Comisión Técnica de la FEDEFÚTBOL y se refirió a la incertidumbre en torno al seleccionador nacional. “Los contratos están para cumplirse. Yo confío en el caballero que es Gustavo Alfaro y también entiendo lo que es el fútbol, he estado 32 años metido en esto, y no me extrañaría cualquier otra cosa”, dijo en Teletica Radio.

Si bien el directivo florense deslizó estar preparado para lo peor, también destacó los puntos que podrían seducir al argentino. “Así como Alfaro está cotizado, la Selección de Costa Rica se volvió súper cotizada también. Con grandes posibilidades de ir al Mundial de 2026, que un entrenador inteligente lo vería, y creo que Alfaro lo tiene muy claro”, añadió.

“Yo siento que es como tener un bebé y que lo adopten. Yo no dejaría que ese bebé se me vaya, pero cada uno es cada uno. Costa Rica ahora seduce: ahorita se fue Mora, se fue Taylor, se fue Chamorro, se fue Mitchell, se va Galo y estoy seguro de que voy a tener dos o tres salidas más. Va a haber 18 o más legionarios”, sentenció el jerarca florense, haciendo referencia a Andy Rojas y Faerron.

Gustavo Alfaro en la previa al partido con Colombia por la Copa América. (Foto: Getty)

Hay poco optimismo en la FEDEFÚTBOL

Eladio Carranza, miembro de la Federación, enfatizó en que si el timonel desea ejecutar la cláusula de salida y tiene el respaldo de Paraguay, no habría mucho que hacer: “Si es como dice la prensa, pareciera como que van encaminadas esas conversaciones entre la Federación Paraguaya y Alfaro. A él le convendría quizás una situación económica más favorable”, externó en Tigo Sports.