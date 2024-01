En el encuentro entre Herediano y Saprissa, que culminó con una victoria de los florenses, un incidente inesperado eclipsó el desarrollo del partido. En un momento crucial, algunas de las torres de iluminación del Estadio Carlos Alvarado presentaron fallas, sumiendo el campo en la penumbra y generando molestia entre algunos jugadores morados.

El problema de iluminación persistió durante más de 40 minutos, afectando el ritmo y la dinámica del juego. Ante esta situación, Jafet Soto, presidente de Herediano, fue consultado al respecto y explicó que las torres afectadas no han sido intervenidas debido a las labores de renovación en curso en el estadio.

“Por dicha estaba acá la cuadrilla de mantenimiento”, expresó Soto, destacando la presencia oportuna del personal encargado de solucionar inconvenientes técnicos. Asimismo, el presidente rojiamarillo enfatizó los esfuerzos realizados para mejorar las instalaciones del estadio.

¿Qué dijo Jafet Soto sobre el apagón en el partido entre Herediano y Saprissa?

“Hemos venimos haciendo muchas cosas en este estadio y una de ellas es cambiar todo el tema de cableado, empezamos de arriba para abajo, estamos haciendo lo mejor posible por este estadio”, afirmó Soto, señalando los trabajos de renovación que se llevan a cabo.

¿Qué le respondió Jafet Soto a los jugadores del Saprissa?

Ante las críticas y molestias expresadas por algunos jugadores del Saprissa, Soto respondió con determinación: “Lo que digan los jugadores de Saprissa a mí qué me importa, me tiene sin cuidado, yo soy presidente y ellos son jugadores, trabajadores. No tengo que darles ninguna explicación”.

Y agregó: “También fui jugador y tal vez en otro nivel, sería ponerme de igual a igual y no estoy de igual a igual a ellos, es diferente. No tengo que darles ninguna explicación”.

El inusual episodio de iluminación en el Estadio Carlos Alvarado añade un capítulo controversial a la rivalidad entre Herediano y Saprissa. Los futbolistas del conjunto morado insisten que hubo voluntad por parte de la directiva del rojiamerilla para enfriar el encuentro mediante al corte de luz.

