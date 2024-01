Hernán Medford había estado fuera de los banquillos desde hace un poco más de año y medio, por lo que se pensaba que iba a tomarse un descanso, pero este ha llegado a su final porque ha llegado a un acuerdo para ser el nuevo entrenador de Sporting para el Torneo Clausura 2024.

El técnico costarricense estaría saliendo de su virtual retiro luego que el club blanquinegro tomara la decisión de cesar al mexicano Francisco Palencia, quien desde su llegada no tuvo los resultados esperados y esto colmó la paciencia de los dirigentes quienes prefirieron hacer un cambio.

Nuevo entrenador

La Junta Directiva del club estaba en busca de un nuevo estratega tras la salida de Palencia, por lo que se comenzaron a buscar varias carpetas, donde estaba Medford y con quien finalmente se logró llegar a un acuerdo.

Según reporte de ESPN, el Pelícano aceptó firmar un vínculo por un año, pero con opción de ampliarlo dependiendo de los resultados que tenga en esta etapa, en la cual se espera tener una mejoría a lo mostrando últimamente.

Largo descanso

Hernán Medford tuvo un descanso prolongado, desde que dejó el cargo de técnico de Club Sport Herediano en mayo del 2022, desde entonces solamente había estado participando como comentarista y analista deportivo.

Incluso hace unos días dio a entender que ya le hacía falta estar en los banquillos, cuando en el programa Tercer Tiempo se le consultó si volvería a dirigir a Saprissa, a lo que contestó que él aceptaría ir con quien lo busque.

“¿Cuándo Saprissa me tocó la puerta para volver? Nunca me ha tocado y yo necesito trabajar y el que me toque la próxima puerta tendré que ir a entrenarlo, porque dependo de eso y es lo que me gusta hacer con el fútbol”, afirmó.

¡Atención, aficionados! Únanse al nuevo canal de WhatsApp de Fútbol Centroamérica y manténganse al día con las últimas noticias.