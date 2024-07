El Torneo Apertura 2024 de Costa Rica iniciará este fin de semana y de lo más esperado está el debut del campeón Saprissa que tendrá enfrente a Sporting que actualmente dirige Hernán Medford y quien fiel a su estilo dejó algunos dardos, aunque esta vez dirigidos a la prensa.

Medford habló previo al compromiso en el que se mostró molesto por la manera que se maneja la información en su país, en especial porque los medios de comunicación no le dan el valor necesario a todos los jugadores, en el que defendió a su goleador Steven Cárdenas.

El entrenador lamentó que no se hable tanto de él, en especial porque a su punto de vista esto afectó para que no fuera llamado a la Selección de Costa Rica, pero para este torneo prometió que no solo Cárdenas destacará en la delantera, sino también hay otros elementos como Dylan Ramírez y Doryan Ramírez.

El dardo de Medford

“Es un problema de los medios, a veces tienen hasta la potestad de llevar a jugadores a la selección, eso está claro, pero lamentablemente no lo han reconocido como debe ser, un goleador en un equipo no tradicional, no le reconocen lo que le tienen que reconocer, no le dan el valor a las cosas que se logran a nivel nacional porque si es de afuera, hablarían todos los días del jugador”, dijo.

“Ahora tenemos dos o tres jugadores más en el puesto de él, tal vez el año pasado había un jugador que no rindió, pero ahora tiene competencia con Dylan Ramírez, Doryan Rodríguez, eso es bueno porque tiene competencia”, agregó.

Su opinión de Saprissa

“Es difícil quitarlo (de favorito), dependerá de los once para evitar eso, que en el fútbol nada es imposible, pero Saprissa hoy en día tiene una planilla capaz, buena, es complicada, me he puesto a analizar el posible once y es difícil porque tiene cantidad de jugadores de calidad. Nosotros vamos a enfocarnos para contrarrestar al campeón”, finalizó.