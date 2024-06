Gustavo Alfaro y Francisco Calvo confirman lo que Alajuelense no quiere escuchar

El momento tan esperado por la Selección de Costa Rica se vislumbra cada vez más cerca. Este lunes, a las 7:00 p.m., los dirigidos por Gustavo Alfaro debutarán en la Copa América 2024 ante la siempre poderosa Brasil en el SoFi Stadium de Los Ángeles, California, por el Grupo D.

El duelo se presenta más que complicado para La Sele, que llega en pleno proceso de recambio generacional pero con la ilusión de provocar un gran cimbronazo a nivel continental. En la conferencia de prensa previa al encuentro, el entrenador enfrentó los micrófonos junto al capitán Francisco Calvo y ambos coincidieron en las aspiraciones de Costa Rica.

“Queremos dar un golpe en la mesa y decir ‘aquí está Costa Rica’. Nos estamos preparando de la mejor manera y cuidando todos los detalles para este torneo y lo que viene. Al final, queremos afianzar este grupo, que internamente se encuentra bastante bien”, aseguró el actual defensor del FC Juárez de México.

Por su parte, “Lechuga” entregó algunas pautas de cómo se puede contrarrestar la fortaleza del Scratch: “La diferencia de jerarquía se combate de distintas maneras, con orden, mucha determinación y claridad en lo que tengo que hacer. Y corriendo, claro, porque cuando haya dos jugadores de Brasil, tendrá que haber tres de Costa Rica; y si en otro sector de la cancha hay otros dos de Brasil, también ahí aparecerán tres ticos”.

Jeyland Mitchell, el diamante que tienen Costa Rica y Alajuelense

Gustavo Alfaro tiene entre sus manos a la plantilla más joven de la Copa América 2024. Los ojos del mundo están posados en los diamantes costarricenses y, en ese sentido, tanto el argentino como Francisco Calvo no dudan en destacar a Jeyland Mitchell, el defensor de 19 años que juega en Alajuelense y ya se ganó un lugar en la última línea de La Sele.

“Es un diamante en bruto, puede llegar a jugar donde él quiera. Desde que lo vi, me encantó. Hay que ayudarlo y potenciarlo para que alcance lo más alto”, sostuvo el entrenador, a lo que se sumó Calvo sin escatimar en elogios: “Jeyland me encanta, ayer lo hablaba en la cena, tiene todo para jugar en la Premier League. Este tipo de escenarios le van a caer muy bien, tenemos que cuidarlo y tenemos un profesor que sabe cómo llevarlo. Me gusta mucho como central, es un jugador fenomenal”.

Jeyland Mitchell es la gran joya de la Liga Deportiva Alajuelense. (Foto: La Nación)

El calendario de partidos de Costa Rica en la Copa América 2024

24 de junio – Costa Rica vs. Brasil (7:00 p.m.) – SoFi Stadium de Inglewood, California.

28 de junio – Costa Rica vs. Colombia (4:00 p.m.) – State Farm Stadium de Glendale, Arizona.

2 de julio – Costa Rica vs. Paraguay (7:00 p.m.) – Q2 Sadium de Austin, Texas