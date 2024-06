Gustavo Alfaro, entrenador de la Selección de Costa Rica, charló en conferencia de prensa previo al partido de mañana contra Granada, en el que aseguró que hará cambios en el once con respecto a la victoria ante San Cristóbal y Nieves, aunque una de esas no será en la portería.

El estratega fue claro en decir que el portero Patrick Sequeira seguirá siendo el titular, por lo que se está perfilando para poder ser el sustituto de Keylor Navas en la Copa América, esto porque para su punto de vista está haciendo un buen trabajo.

Su postura del portero

Alfaro fue consultado sobre la posibilidad de hacer cambio de guardameta, a lo que consultó de manera contundente: “Me gusta darle continuidad, me parece que Patrick lo está haciendo bien, pero eso no quita que pueda haber cambios”.

Por otra parte, con el resto de las posiciones el estratega confirmó que si hará variantes, esto en principal manera porque desea que algunos jugadores descansen y se recuperen, por el poco tiempo que hay entre los partidos, así también por los ajustes para mejorar.

“Habrá algunos cambios, más que nada porque es un periodo corto entre partido a partido, las condiciones cambian y porque tenemos un día menos de recuperación que ellos, las condiciones de la temperatura pueden influir en su rendimiento, así que el partido lo pensamos de principio a fin buscando repetir lo que hicimos bien para seguir moldeando esas actitudes en la selección que quiero ver”, dijo.

“Algunos ajustes pueden ser desde el punto de vista táctico, otras me gustaría repetirlas que estuvieron bien y después sopesando algunas situaciones individuales y físicas, que algunos no están para ser titulares, sino de recambio, por fatigas, saturación, etc, entonces ahí vienen con mucha carga por finalizar el campeonato”, finalizó.