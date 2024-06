En la previa al comienzo de las Eliminatorias, se ha encendido una polémica entre Gustavo Alfaro y la Liga Deportiva Alajuelense. Los Manudos están acusando al estratega argentino de minimizar la importancia de los futbolistas de su club para la convocatoria, tanto en el camino al Mundial 2026 como la Copa América.

Hay ausencias que llaman poderosamente la atención y que aumenta estos rumores de que el entrenador de la Sele tendría algún problema con la Liga. Aunque claramente no será un tema personal, si es cierto que ha tenido algunas actitudes extrañas.

¿Cuáles son los gestos de Gustavo Alfaro que hacen enojar a los aficionados de Alajuelense?

Una de las decisiones que más sorprendió fue que Gustavo Alfaro dejar afuera a Leonel Moreira de la convocatoria de la Selección de Costa Rica. Sin la presencia de Keylor Navas, todo indicaba que el puesto lo iban a terminar peleando Kevin Chamorro y el portero de la Liga.

“Si no fue citado antes es que tal vez o el nivel de él no estaba a la altura de lo que está, ahora sí, creo que tuvo un buen segundo semestre, no así como los anteriores, pero el segundo sí fue bueno, eso no quiere decir que pueda tener una citación en el futuro”, dijo el DT.

Pero esto no fue lo único que sorprendió, otra ausencia relevante fue la de Carlos Mora, quien no jugará las Eliminatorias. Lo había citado para el amistoso ante Uruguay, no ingresó y lo terminó marginando del debut en el arranque para clasificar al Mundial 2026.

Para terminar de ganarse el enojo de los manudos, Alfaro hizo una fuerte convocatoria de jugadores del Saprissa. En total llamó a 6 futbolistas morados: Kevin Chamorro, Douglas Sequeira, Gerard Taylor, Joseph Mora, Jefferson Brenes y Warren Madrigal.