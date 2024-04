Alexandre Guimaraes, entrenador de la Liga Deportiva Alajuelense, se mostró satisfecho con el rendimiento de su equipo a pesar del empate 1-1 contra San Carlos en la fecha 15 del Clausura. Además, dejando ver un particular amuleto que lo ha acompañado durante su carrera.

Los rojinegros tuvieron varias oportunidades para ganar el partido, pero no pudo concretar las opciones de gol que generó. San Carlos también tuvo sus ocasiones, pero se encontró con una buena actuación del portero Leonel Moreira. Con este empate, Alajuelense se complica la lucha por el título del Clausura. Los manudos están a 5 puntos del líder Herediano.

¿Qué dijo Guimaraes tras el empate ante San Carlos?

“Me quedo conforme, no satisfecho. En el primer tiempo estuvimos muy apurados en las transiciones, no estuvimos finos en esa situación y San Carlos se paró muy bien, el rival logró descansar con la pelota y aprovechó la opción que tuvo”, señaló Guima en conferencia de prensa.

“Tuvimos variantes en el segundo tiempo y los jugadores lo hicieron bien, dominamos completamente el segundo tiempo. Hicimos todo para ganar, nos duele el resultado, fue una lástima que no pudiéramos ser más contundentes, pero estoy segurísimo de que estos jugadores van a aprovechar las otras oportunidades que tengan”

¿Cuál es el amuleto de Guimaraes?

Al estratega le preguntaron por el mismo estilo de camiseta que se ha venido colocando y esto respondió: “Si les gusta me la sigo poniendo, con eso no tengo ningún problema, tengo como 5 o 7 camisas iguales a estas. También por la distribución de colores de los equipos en los partidos me ha tocado ponerme esta, con esta camisa fui campeón en Colombia“, finalizó Guimaraes.

