Casi diez años después de su partida, Manfred Russell tiene posibilidades de enfrentar al Deportivo Saprissa. El mediocampista de 35 años se formó y debutó allí como profesional, pero gran parte de su carrera la vivió en Guatemala.

Dicho país lo dio cobijó en 2015, cuando decidió marcharse por “problemas” con Jeaustin Campos, según le explicó con tono compungido a La Nación: “La directiva no quería que yo me fuera, pero yo hablé con el entrenador y si él no me iba a poner, pues mejor me iba y así se dio lo de Antigua”.

Russell llegó a préstamo, pero terminó convirtiéndose en figura y le dio a los Coloniales los dos primeros títulos de su historia: los torneos Apertura 2015 y 2016. Esto le abrió las puertas de Comunicaciones, donde tuvo una primera etapa (2017/18) más fructífera que la segunda (2020/21).

En el medio, pasó por Cartaginés sin pena ni gloria antes de retornar al fútbol chapín para jugar en en Iztapa —con el que descendió—, Quiché y Universitario. Por ello, muchos aficionados costarricenses le perdieron el rastro y hasta lo creían retirado. Pero todo parece indicar que tendría su revancha en la Primera División.

Manfred Russell podría volver a jugar en Costa Rica

Actualmente, Manfred Russell se encuentra haciendo una prueba con el recién ascendido Santa Ana FC. Así lo informó el periodista Kevin Jiménez, añadiendo que está “entrenando” con otro ex Morado, David Ramírez, y “un delantero argentino”.

El estratega Cristian Oviedo le exigió a sus futbolistas que elevaran el nivel. Y también confirmó que irán por más refuerzos tras un duro arranque en la máxima categoría. Por lo que no sería de extrañar que, si llena el ojo del cuerpo técnico, Russell se convierta en nuevo futbolista de los Cebolleros.

(Foto: X)

Si esto ocurre, y Oviedo lo considera listo, el experimentado volante podría debutar en las próximas jornadas. Y uno de los rivales que se avecina es justamente Saprissa, el 18 de agosto, al cual recibirán en el Estadio Piedades.

¿Cuántos títulos ganó Russell con Saprissa?

Desde que debutó hace más de 16 años, llamado a ser el sucesor de Walter “Paté” Centeno, Manfred Russell conquistó 7 títulos en Saprissa: Invierno 2007, Verano 2008, Invierno 2008, Verano 2010, Verano 2014, Invierno 2014 y el Torneo de Copa 2013.