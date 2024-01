En una jornada marcada por la denuncia de insultos racistas, el panameño Freddy Góndola y el argentino Mariano Torres se tenían que enfrentar en una audiencia programada por el Tribunal Disciplinario de la Federación Costarricense de Fútbol. El incidente tuvo lugar durante la final del Torneo de Copa 2023, donde Góndola acusó a Torres de proferir comentarios ofensivos.

¿Cuál es la denuncia que le había hecho Freddy Góndola a Mariano Torres?

En su denuncia, Góndola expresó con firmeza: “Él (Mariano) no me debe decir eso, negro mono no me puede decir, él tiene que respetar, todos somos iguales”. La audiencia, programada para el 22 de enero, contempló pruebas presentadas por ambas partes, incluyendo lectores de labios.

Sin embargo, el delantero canalero, ahora exjugador de Alajuelense y futuro integrante de la primera división de Israel, no estuvo presente físicamente en la audiencia. Aunque inicialmente se planeó su participación a través de Zoom, finalmente se ausentó debido a problemas de conectividad.

El abogado liguista, Aquiles Mata, lamentó la situación: “Lamentablemente no pudimos tener contacto con Góndola, hicimos todo el esfuerzo posible, pero no se logró la conectividad con él”.

La ausencia de Góndola plantea la pregunta de si el tribunal podría considerar desinterés por parte del jugador. Ante esto, Aquiles Mata respondió categóricamente: “No, en lo absoluto. Era importante por ser un elemento probatorio que servía para aclarar cosas de lo que realmente se dijo en el terreno de juego”.

¿Cuándo se sabrá la resolución sobre este caso entre Góndola y Torres?

La resolución del tribunal sobre la demanda de Góndola se espera en un plazo máximo de 15 días. En caso de que Mariano Torres sea considerado culpable, podría enfrentar una sanción de 8 partidos. Torres, de 36 años, ha militado en Saprissa desde mediados de 2016, y su ligamen culmina en el próximo mes de diciembre.

La audiencia destaca la importancia de abordar situaciones de discriminación en el fútbol, subrayando la necesidad de mantener un ambiente de respeto e igualdad en el deporte. Ya son varios los casos que se vienen denunciando de esta índolo en el fútbol tico.

