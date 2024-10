Herediano atraviesa una situación crítica luego de su derrota ante Cartaginés en el clásico provincial, la cual ha dejado a los dirigidos por Jafet Soto afuera de la zona de clasificación a la fase final del Torneo Apertura 2024.

El equipo florense cayó 2-0, con goles de Dylan Flores a los 7 minutos y Marco Ureña al inicio del segundo tiempo. Esta caída representa un enorme golpe para Herediano, que ahora se encuentra quinto en la tabla, a cuatro puntos del cuarto lugar ocupado por Deportivo Saprissa.

La autocrítica de Jafet Soto luego de la derrota

“Agradecerle a la gente que vino hoy al estadio con este clima, con lluvia. También pedirle perdón a esa misma gente porque no fue el resultado que esperaban, Cartaginés nos ganó bien“, comentó Soto al iniciar la rueda de prensa posterior al partido.

Cartaginés fue superior a Herediano (Cartaginés).

En el análisis del encuentro, el directivo rojiamarillo no tuvo reparos en admitir los errores cometidos: “El fútbol te cobra caro algunas decisiones que no son las correctas, algunas alineaciones que no son las correctas. Tal vez nos sobró mucho la posición del balón”, explicó.

¿Jafet Soto se irá de Herediano?

El momento más polémico de la conferencia de prensa se dio cuando el presidente del Team fue consultado acerca de su futuro como entrenador del equipo.

Si bien ocupa el cargo de entrenador interino, Jafet Soto dejó bien en claro que no planea abandonar el banquillo rojiamarillo, al menos en el corto plazo: “No me voy a ir”, disparó.

Para cerrar, el DT de Herediano hizo un llamado a no bajar los brazos en la pelea por la clasificación a la fase final: “A partir de hoy tenemos 10/12 días para reducir el margen de error. Vamos a ir con estos jugadores a muerte para buscar la clasificación”, concluyó Jafet Soto.