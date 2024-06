La Selección de Brasil debutará el lunes en la Copa América 2024 cuando enfrente a Costa Rica y en la previa de dicho juego salió a la luz una confesión de Danilo, uno de los elementos más experimentados del equipo y con gran recorrido en Europa, en el que aseguró que estuvo cerca de retirarse a los 24 años.

El lateral por la derecha confirmó que vivió un fuerte capítulo de depresión cuando fichó por el Real Madrid en el 2015, en especial en la primera temporada, algo que no lo dejó afianzarse en un puesto y que afectó su rendimiento, por lo que tuvo que recurrir a ayuda psicológica.

La razón de su depresión

“Durante esa primera temporada sufrí una depresión. Estaba perdido, me sentía inútil, en el campo no podía hacer un pase de más de 5 metros, era como si no pudiera moverme. Mi pasión por el fútbol desapareció y no veía salida. Quería volver a mi casa en Brasil y no volver a jugar nunca más”, comenzó diciendo.

“Theo Hernández me robó el balón y centró para que Deyverson marcara. Ganamos 4-1, pero fue un error que no se puede cometer en el Real Madrid. Nunca olvidaré llegar a casa esa noche y no poder dormir. Escribí en mi cuaderno: ‘creo que es hora de dejar el fútbol’. ¡Yo tenía 24 años!‘creo que es hora de dejar el fútbol’. ¡Yo tenía 24 años!”, agregó.

¿Cómo lo superó

“¿Qué parte de mí estaba sintiendo realmente la presión? ¿El chico que había sido una revelación como lateral derecho del Oporto? ¿O el chico de Bicas que, de repente, había fichado por el equipo más grande del mundo? La respuesta fue clara. Por dentro sigues siendo, y serás siempre, el chico de Bicas”, dijo.

“No le dije a nadie lo que estaba sintiendo. Casemiro intentó ayudarme, pero me ‘tragué la rana‘, como dicen. Y se hizo cada vez más grande. Pero después de unos meses de sufrimiento, comencé a ver a un psicólogo y él realmente salvó mi carrera. La lección más importante que me enseñó fue volver a ver el juego a través de los ojos de un niño”, finalizó.