La Selección de Brasil sin duda es una de las favoritas para ganar la Copa América 2024, aunque no cuenta con un plantel llamativo, sus pocas figuras están llamadas a brillar y una de ellas es el joven Endrick quien analizó el partido versus Costa Rica del próximo lunes.

El futuro jugador del Real Madrid manifestó que está totalmente enfocado en el duelo ante los ticos, en el que espera un partido complicado ya que los centroamericanos son un contrincante peligroso, pero esperan salir con la victoria y así iniciar con el pie derecho el torneo.

Su análisis de Costa Rica

“Va a ser un partido muy difícil, todos lo saben. Nunca se subestima a un equipo, un jugador o selección. Ya estamos con la mente puesta en Costa Rica, iremos en busca de la victoria. Sabemos que es un rival muy peligroso, muy bueno, que va a darnos trabajo, pero no solo a nosotros, a todos. Esperamos salir con la victoria y ojalá sea un buen partido”, dijo.

“Ningún grupo es fácil. Todas las selecciones son fuertes. Esperamos partidos maravillosos, buenos. La gente tiene que estar preparada. Dentro no estamos pensad en Colombia o Paraguay. Nuestra cabeza está en Costa Rica”, agregó.

Su rol en la canarinha

“En Palmeiras era uno de los más jóvenes y no hay diferencia con Brasil. Intento estar al lado de Marquinhos, Danilo, Bento… Siempre están haciendo bromas, hablando, llegamos al campo y me dan consejos. Es maravilloso para mí porque me ayuda a mejorar. Danilo me habla pase lo que pase, sobre todo cuando lo hago mal. Es el primero en hablarnos a la cara para mejorar. Todo lo que sea mejorar será excelente”, comentó.

“Estoy muy contento por llevarla. Es un número (9) que todo delantero quiere llevar, pero no miro mucho a lo que viene detrás de ese número. Quiero jugar, no me importa el número que tenga detrás. Quiero ayudar a mi equipo”, finalizó.