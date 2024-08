"Falta que me metan a la cárcel": Yosimar Arias no se guarda nada en su batalla ante UNAFUT

Yosimar Arias, gerente deportivo de Guanacasteca, se ha visto envuelto en una nueva controversia tras sus últimas declaraciones públicas. El dirigente, quien ya había sido sancionado con una multa económica por realizar comentarios despectivos sobre el arbitraje al inicio del Torneo de Apertura 2024, parece no haber aprendido la lección.

Sus recientes expresiones han generado un nuevo revuelo en el fútbol costarricense, poniendo en duda su capacidad para manejar la presión y las críticas. Estas constantes polémicas no solo afectan su imagen personal, sino que también perjudican la reputación de su equipo.

Es cierto que la libertad de expresión es un derecho fundamental, las palabras de Arias sobrepasan los límites de lo aceptable y generan un clima de tensión en el fútbol costarricense.

¿Cuáles fueron las declaraciones de Yosimar Arias?

“Solo falta que me metan a la cárcel. De momento estoy esperando que me llamen al citatorio. Sé que hay temas personales, uno lo ve, usted escuchó a Hernán Medford que fue más directo en comparación a lo que dije y lo multaron con 500 mil colones, en mi caso fue un millón de colones, las cosas son muy evidentes“, afirmó Yosimar Arias, al programa 120 Minutos de Radio Monumental.

“Me ha salido duro el tema de las multas, a más de uno le estoy pagando el salario ahí adentro (Comité Disciplinario). Uno es así y lo seguiré siendo, no tengo problemas en decir las cosas, cada vez que me enoje voy a seguir hablando“, finalizó Yosimar Arias.

Guanacasteca enfrenta un doble desafío en este semestre. En el Torneo de Apertura 2024, los pamperos se encuentran en la octava posición con 4 puntos tras cinco jornadas.

Sin embargo, más allá de las fronteras costarricenses, los guanacastecos tienen una cita importante: el miércoles visitarán al Municipal de Guatemala por la segunda fecha de la Copa Centroamericana de la Concacaf.