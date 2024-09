Una goleada ante Guadalupe y un empate en la visita a Guatemala fue el balance de Costa Rica en estas primeras dos fechas de la Liga de Naciones de Concacaf.

El 3-0 del jueves y el 0-0 de este lunes dejaron a La Sele como líder del Grupo A junto a los chapines. Sin embargo esto no deja tranquilo a Claudio Vivas.

El entrenador argentino, que se encargó de remarcar que si bien no fueron a buscar el empate no le pareció un mal resultado, sí se mostró inquieto por lo que se viene.

La preocupación de Claudio Vivas por Costa Rica

Lo que no deja dormir tranquilo a Claudio Vivas es el próximo partido de Costa Rica. Pero no por el rival sino por otra característica particular: “Ahora tenemos que ir a Surinam, a jugar en cancha sintética, pero eso no es excusa”, aseguró Vivas.

“Debemos prepararnos para sacar la victoria”, agregó el entrenador en referencia al partido que está estipulado para jugarse el 11 de octubre. En esa misma doble fecha, el 15/10, tocará la revancha con Guatemala, esta vez en casa, por lo que La Sele tendrá acción de la buena nuevamente y muy pronto.

Uno ganado y uno empatado, el balance de la Costa Rica de Claudio Vivas. (IMAGO)

¿Qué dijo Claudio Vivas sobre su continuidad?

Si bien el argentino asumió de manera interina tras la abrupta salida de Gustavo Alfaro, no descarta quedarse al frente del equipo. “Dependerá de lo que hagamos en los próximos partidos”, explicó el DT.

“Nosotros tenemos la intención de seguir, pero dependerá de los resultados, de lo que el Comité quiera”, sorprendió Vivas, quien está acompañado por Paulo Wanchope como uno de sus asistentes.