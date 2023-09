La victoria de Alajuelense contra Cartaginés dejó un excelente partido por parte de Carlos Mora. El extremo ofensivo marcó un golazo este miércoles y mostró que volvió de la mejor manera, tras haberse recuperado de la lesión sufrida en la Copa Oro 2023 con la Selección de Costa Rica.

Terminado el encuentro, el juvenil de 22 años contó sus intensiones de poder jugar en el viejo continente. Reveló que siente que ya se encuentra apto para poder hacer un gran avance en su carrera y hasta dijo en que ligas le gustaría poder jugar.

“Futbolísticamente y físicamente me siento bien, estoy preparado para dar el salto, Dios sabrá cuando y trabajo para lograr mis objetivos a mediano y largo plazo. Me gustaría pensando en grande jugar en Italia o España, pero al final hay que trabajar mucho”, comenzó declarando Carlos Mora.

Y agregó sobre la importancia de ganar un buen salario: “Claramente que el factor económico es importante porque la familia tiene que estar bien, pero me gustaría estar en un lugar donde pueda potenciarme. Me gustaría un poco de las dos”.

¿Cuánto vale la ficha de Carlos Mora?

Según el medio especializado Transfermartk, Carlos Mora tiene un valor de ficha de 300 mil euros. Está en el momento más valioso de su carrera según las estadísitcas de esta página y podría significar una importante cifra para la Liga.