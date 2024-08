A minutos de que se anunciara la salida de Gustavo Alfaro de Costa Rica, Kenneth Vargas publicó una indirecta contra el ex DT.

Comenzaron a llegar las primeras repercusiones de la salida de Gustavo Alfaro de la Selección de Costa Rica. A menos de un año de su asunción, el entrenador argentino decidió marcharse y se convertirá en el nuevo directo técnico de Paraguay.

En el poco tiempo que estuvo en la Sele, logró empezar un proyecto auspicioso que tuvo su nivel más interesante en la Copa América 2024. Fue tan grande el rendimiento, con una selección repleta de juveniles, que muchos de ellos dieron el salto y se convirtieron en legionarios.

Pero no todos estaban contentos con el Profe, Kenneth Vargas fue uno de los grandes conflictos internos que hubo en estos meses. La figura del Hearts de Escocia fue convocado al torneo continental, pero no llegó a sumar un minuto dentro del campo de juego.

¿Por qué Kenneth Vargas se molestó con Alfaro?

Es por eso, que el futbolista publicó en largo mensaje en redes sobre esta situación y apuntándole a Alfaro. Con el anuncio de su salida, el futbolista publicó una historia en su cuenta de Instagram en la que se lo ve sonriente y la canción que puso dice “Estoy feliz sin tí”, clara indirecta al ex DT.

La publicación de Kenneth Vargas

¿Qué había escrito Kenneth Vargas sobre Alfaro?

En posteo, que luego borro, Kenneth Vargas había escrito: “No dejaré que nada ni nadie apague mi sonrisa, mi felicidad y sobre todo mi sueño de ser un jugador de la selección. Nunca me pondré en duda venir a la selección, para mí es un orgullo y un privilegio estar acá aunque no tenga la oportunidad que me merezco“.

Además, contó lo mal que la pasó durante la Copa América: He llorado como nunca, he sufrido como nunca y mentalmente estoy caído,pero ante todo estoy muy tranquilo porque recuerdo que de niño este siempre fue mi sueño y no voy a parar hasta conseguirlo”.

Otro detalle importante en ese comunicado que realizó es que terminó agradeciéndole a todos, menos a Gusatvo Alfaro y su cuerpo técnico. Además, reveló que tuvo charlas con los capitanes de la selección por no ser tenido en cuenta por el DT.