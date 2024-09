Con Jafet Soto en el banquillo como entrenador principal, Herediano fue eliminado en lo cuartos de final de la Copa de Costa Rica al perder 2-0 contra Guadalupe. Sorpresiva y dura derrota para el Team, que esperaba estar en la final.

Terminado el encuentro, el presidente y DT no se escondió y habló con la prensa de todo. Obviamente, las preguntas giraron alrededor de su posible sucesor y Jafet le terminó dando el visto bueno al principal candidata a quedarse con su puesto en el banco.

¿Qué dijo Jafet Soto sobre un posible nuevo DT para Herediano?

Jafet Soto comenzó contestando con esquivas ante la posibilidad de tener arreglado un nuevo entrenador: “Imagínese yo soy el presidente y no sé. Yo soy el presidente y no sé. Vamos a ver la junta”.

Tras estos dichos, le consultaron directamente por José Giacone. Diriangén confirmó que el argentino no continuará dirigiendo allí en Nicaragua y empieza a acercarse cada vez más a Herediano, club en el que se consagró campeón durante el 2019 como DT.

José Giacone podría ser el sucesor de Jafet Soto. (Foto: Fútbol Nica)

¿Qué dijo Jafet Soto sobre José Giacone?

Jafet Soto fue elogioso con el argentino: “Giacone tenía equipo hasta hoy, oficialmente no sé. Es un gran entrenador, pero no hemos hablado con él, no nos hemos reunido, no tenemos prisa. Tenemos que recuperar los puntos que hemos perdido”.

Luego, analizó su mini ciclo como entrenador de nuevo: “Me siento tranquilo tras estos partidos. Es positivo porque en general han sido 15 días muy muy buenos. Por lo que estoy viendo, por la actitud, por cómo competimos, me siento muy feliz por todo lo que se está haciendo a nivel internacional y nacional”.