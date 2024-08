El mercado de fichajes sigue abierto en Costa Rica y, al encontrarse en el tramo final, los equipos están alertas para aprovechar alguna oportunidad asequible que se presente para jerarquizar sus plantillas. Esto es lo que hizo, por ejemplo, Puntarenas FC.

La contratación estelar de los Chuchequeros, que renovaron la mitad de su plantilla, fue Michael Barrantes. El volante regresó diecisiete años después tras quedar libre de Alajuelense y la idea de la directiva es repetir esta lógica con otro ex campeón en Saprissa.

¿A qué ex jugador de Saprissa fichó Puntarenas?

De acuerdo a la información del periodista Kevin Jiménez, “Jossimar Pemberton llegó a un acuerdo verbal para ser nuevo futbolista de Puntarenas“. El ariete estuvo un año en Cartaginés, pero perdió lugar en la consideración del técnico, Greivin Mora, y decidieron cederlo.

Sin ir más lejos, todavía no jugó en el Torneo Apertura 2024. La única vez que lo utilizaron fue en la derrota 1-0 ante Escorpiones de Belén por el Torneo de Copa, donde sumó apenas once minutos. Esta situación no es nueva, ya que en el semestre pasado disputó 47′.

El extremo de 31 años es un “trotamundos” del fútbol tico. Surgido en Limón pasó luego por Alajuelense, Santos, Liberia, San Carlos, Guadalupe —allí fue capitán y figura, pero se marchó tras el descenso— y Saprissa, donde conquistó la Supercopa en 2021.

Jossimar Pemberton anotó 3 goles en 23 partidos durante su etapa en Saprissa. (Foto: José Cordero)

Cartaginés avanzaría por Anthony Contreras

La salida de Jossimar Pemberton allanaría el camino para que Cartaginés amarre la llegada a préstamo de Anthony Hernández. Ambos se desempeñan en la misma posición y el mundialista en Qatar 2022 con la Sele pidió salir de Alajuelense a raíz del poco protagonismo que tiene con Guimaraes.