Erick Cubo Torres fue suspendido del futbol profesional luego de dar doping positivo cuando apenas había fichado por Herediano de Costa Rica, por lo que ha tenido que buscar desempeñarse en otras cosas y ahora con lo lejano que es volver a jugar, ya piensa en otro rol para cuando vuelva a estar habilitado.

Torres charló con ESPN y dejó claro que se siente feliz en el país tico, incluso sigue instalado con su familia, pero sorprendió al decir que no sería extraño que pueda desempeñar otro rol, esto tomando en cuenta que como futbolista es complicado.

¿Le gustaría seguir viviendo en Costa Rica?

“No solo permanecer en el fútbol, sino también, independientemente en el fútbol o no, quedarme a vivir en Costa Rica es una buena opción, claro que sí. Ya me ha tocado vivir en México, Estados Unidos, en otras ciudades del mundo, pero ahora que llegamos a Costa Rica, a Guanacaste, también vivimos en Heredia, yo no veo fuera de este mundo tener mi familia acá, tener mis hijos acá, el quedarme a vivir en Costa Rica, es un país excepcional, el país es muy seguro, la he pasado muy bien, todavía está ella más feliz que yo”, dijo.

¿Aparte de futbolista qué más le gustaría hacer?

“Lo he pensado bastante en ser entrenador o algún trabajo de directivo, la verdad sí me veo haciendo mi vida acá, como lo comentaba tengo mi licencia sacada en la Femexfut, me encantaría buscar un trabajo más adelante”, aseguró.

“Algo muy gracioso es que ahora que vine a Costa Rica y que hice las cosas bien, muchos compañeros de México me han buscado para que los ayude a ubicarse en algún club de por acá, platicar con algún representante, he hecho grandes compañeros que sin duda pueda tener esa relación, es importante que siga teniendo esas puertas abiertas para más adelante, traer jugadores de Estados Unidos o México, la liga de Costa Rica es muy atractiva para el jugador mexicano”, agregó.

¿Se ve siendo directivo en Guanacasteca?

“El equipo de la ADG tiene una afición muy fiel, una afición muy dura, lo que pude vivir, es algo increíble, no es por quedar bien ni mucho menos, es una afición muy intensa, se hacen sentir siempre, siempre están al pendiente, es un club importante, con afición, ¿Por qué no? La vida te pone en lugares que no sabes, si hay gente en la directiva que confíe en mi talento, y se pueda desarrollar un gran proyecto, claro que lo haría”, finalizó.