A varias semanas de que se haya confirmado la sanción por 24 meses por haber dado dopaje positivo, Erick Torres está viviendo una vida completamente alejada del fútbol. El futbolista mexicano continúa viviendo en Costa Rica, pero trabajando como agente de bienes raíces.

En una entrevista que realizó con ESPN, el atacante contó como es su actualidad y también hizo referencia a su relación con Herediano. Reveló que fue apoyado por Jafet Soto al principio, pero que después le terminaron soltando la mano y ya casi no hay relación entre ellos.

¿Qué dijo Cubo Torres sobre Jafet Soto y Herediano?

Erick Torres comenzó aclarando que ya no siente la banca del princpio: “Al inicio tuve el apoyo, ahorita paró un poco los apoyos que tenía del Herediano, se entiende, es normal, hay mucha incertidumbre, a lo mejor tengo, una vez de mi apelación o si me castigo baja, puedo volver a tocar las puertas para saber si puedo recurrir nuevamente al apoyo que tuve”.

Y luego, se refirió directamente al presidente del conjunto florense: “Entiendo a Jafet son cosas que pueden pasar, ahora esperar cuando llegue mi apelación pues bueno, si sale todo favorable puedo recurrir nuevamente a ese apoyo en Heredia”.

Erick Torres es ahora agente de bienes raíces.

¿Por qué se quedó a vivir en Costa Rica?

Además de hablar sobre que pasará con el fútbol, Cubo Torres se refirió también a por qué se quedó en Costa Rica: “En el Herediano me preguntaron qué iba a hacer, cuál iba a ser mi postura con esta situación, si iba a regresar a México o qué, sin embargo, don Ronny Cortés ya me había ofrecido el venir a Guanacaste, nuevamente”.

Y terminó de explicar: “Acá no pago renta, acá estoy súper bien, no tengo que estar en eso porque en Heredia se me complicaba, era alta la renta, desde que me suspenden el salario de mi contrato, mis ingresos se vinieron abajo, estoy en contrato con Herediano, pero se me complicó seguir pagando la renta, y demás”.

¿Cómo se encuentra la apelación?

Para finalizar, declaró como está la apelación: “Sentimos que es un caso totalmente desmedido, hay muchos casos en el mundo de diferentes atletas que salieron con la misma sustancia, Clostebol, la primera vez el castigo puede variar de dos a menos años, muchos atletas que han apelado el castigo le bajan a un año, estamos tratando de usar esos casos para apelar para que se bajen las sanciones”.