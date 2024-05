Alajuelense no pudo en su visita en Saprissa para quedarse con el Torneo Clausura 2024 conformándose con el subcampeonato.

El motivo por el que Celso Borges no salió a retirar la medalla de subcampeón con Alajuelense

Liga Deportiva Alajuelense demostró deportividad al enviar una comitiva a retirar las medallas y el trofeo de subcampeón nacional tras perder la final del Torneo Clausura 2024 ante Deportivo Saprissa. Sin embargo, el capitán Celso Borges no pudo asistir a retirarla por este motivo.

La comitiva rojinegra estuvo integrada por los jugadores Leo Moreira y Michael Barrantes, el gerente deportivo Javier Santamaría, y el dirigente Federico Calderón.

¿Por qué Celso Borges no retiró la medalla de subcampeón?

El capitán Celso Borges no retiró la medalla de subcampeón, pero no fue porque no quiso. Lo que sucedió es que en ese momento de la entrega, el jugador se encontraba haciendo prueba de dopaje.

Celso Borges – Alajuelense

Recordemos que en las etapas finales de campeonato, la Comisión Nacional Antidopaje (Conad) realiza pruebas a jugadores al azar y del bando rojinegro le correspondió a Borges.

No fue un buen torneo para Celso Borges

Celso Borges, capitán de Liga Deportiva Alajuelense, ha sido uno de los jugadores más criticados tras la derrota en la final del Torneo Clausura 2024 ante Deportivo Saprissa.

Borges no tuvo un buen partido en la final. El volante cometió varios errores, entre ellos el que derivó en el tercer gol del Saprissa. En la jugada del tercer gol, Borges perdió un mano a mano con Orlando Sinclair y el delantero morado no perdonó.