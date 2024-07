Se viven momentos de mucho movimiento en la Liga Deportiva Alajuelense. Desde la autorización de sus refuerzos para disputar la final de la Recopa contra Deportivo Saprissa hasta la salida de Joel Campbell, con polémica en el medio, al fútbol brasileño.

El delantero costarricense tiene un precontrato con el Atlético Goianiense de Brasil y es un hecho que se marcha en este mercado de pases. Se va a préstamo por un año y con muchas críticas por no haber mostrado su mejor nivel en el tiempo que estuvo.

Llegó como una gran estrella que venía a la Liga a ganar todo, pero terminó viendo a Saprissa salir 5 veces seguidas campeón del fútbol costarricense. Esto provocó que hasta los propios aficionados manudos lo criticaran duramente.

Con su salida casi hecha, Campbell decidió realizar un posteo con un mensaje que descoloca a los propios fanáticos de Alajuelense. Y es que resposteó una foto de él celebrando la obtención de la Copa Centroamericana en el 2023.

El posteo de Joel Campbell recordando la obtención de la Copa Centroamericana.

¿Una indirecta para sus críticos?

Una de las mayores críticas que se le hacen a Joel Campbell es que no ganó nada con Alajuelense. Muchos se olvidan de su rol fundamental en la obtención de la Copa Centroamericana, un título internacional importante y que no logró Saprissa en estos años.

No sabemos si habrá un nuevo capítulo del delantero de 31 años con la Liga o se va para no regresar, pero sí que no logró todo lo esperado de él. Veremos si se podrá reivindicar en un futuro.