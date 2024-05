Luego de que termina el Clausura 2024, Alajuelense decidió hacer una renovación en su plantilla. Los primeros movimientos fueron todas salidas y bajas. Uno de los futbolistas que no continuará es Michael Barrantes, un referente en la plantilla que jugó varios encuentros.

El mediocampista de 40 años terminó su contrato y no es más tenido en cuenta por Alexandre Guimaraes. Esta situación podría significar el fin de la carrera del ex Saprissa, pero todavía tiene ofertas y no ha tomado una decisión sobre su futuro.

La gran duda pasa justamente por si Barrantes seguirá jugando al fútbol en Costa Rica o pondrá fin a una carrera muy destacada con pasos por la Liga y Morados. Sumado también a su gran rendiiento en la Sele. Mientras piensa que sucederá, se involucra en otro negocio y lo muestra en las redes.

¿Cuál es el negocio en el qué está trabajando Michael Barrantes?

Desde su cuenta de Instagram, Michael Barrantes publicó una imagen en la que se lo ve “trabajando” en uno de sus emprendimientos. El jugador se muestra compenetrado en este negocio y ya ponemos en duda que hará con su futuro como futbolista.

La cuenta del local de venta de camisetas, MB Store deportivo, puso el mensaje: “Hoy llegó el jefe. Mientras tanto define su futuro, aquí en MB Stores serás bienvenido”. Todo esto junto a una foto de él estampando unas camisetas de fútbol.

La publicación en redes sociales de Michael Barrantes. (Foto: Instagram)

A esta publicación, Barrantes la compartió y le puso el siguiente mensaje: “Aprovechó al máxima el tiempo”. Dando entender que, desde que no juega más en Alajuelense, tiene horas de ocio para usarlas en su emprendimiento.

¿Cuáles es el equipo interesado por Michael Barrantes?

En estos días, se conoció que Michael Barrantes está siendo buscado por Puntarenas FC. Además, según contó el periodista Kevin Jiménez, hay otros clubes interesados que podrían estar sondeado al ex Liga Deportiva Alajuelense.