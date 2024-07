En el Monstruo reina una atmósfera de preocupación por no poder encontrar la solución para lo que le pasa al equipo cuando enfrenta a La Liga.

El grave problema que Saprissa no puede resolver con Alajuelense

Ya sea que gane, empate o pierda, Deportivo Saprissa parece estar atrapado en un ciclo vicioso cada vez que se enfrenta a su eterno rival, Liga Deportiva Alajuelense.

Es que, a lo largo de los últimos cuatro enfrentamientos entre ambos equipos, los Morados no han logrado controlar su temperamento, resultando en que al menos uno de sus futbolistas haya sido expulsado en cada encuentro.

Una Recopa para el olvido

La más reciente evidencia de esta tendencia ocurrió en el duelo del pasado miércoles por la Recopa 2024, donde Alajuelense se quedó con el título tras imponerse por 3 a 1.

Alvarado se fue expulsado en la Recopa 2024.

En este partido, el guardameta de Saprissa, Esteban Alvarado, fue enviado a las duchas antes de que finalizara el encuentro, dejando a su equipo con diez hombres.

Saprissa se queda con una final accidentada

Este problema disciplinario no es nuevo para Saprissa. En la final del Torneo Clausura 2024, tanto en el partido de ida como en el de vuelta, los morados no lograron terminar el partido con once jugadores en el campo.

En el primer duelo, que terminó con derrota por la mínima para Saprissa, el árbitro Juan Calderón le enseñó la cartulina roja al portero Kevin Chamorro a los 39 minutos del primer tiempo, mientras que Gerald Taylor y David Guzmán fueron expulsados en los minutos finales del encuentro.

Saprissa no puede controlarse ante Alajuelense (Diario Extra).

A pesar de estas expulsiones, el equipo dirigido por Vladimir Quesada logró remontar en el partido de vuelta, ganando 3-0 y coronándose campeón. Sin embargo, Jefferson Brenes vio la tarjeta roja en el minuto 92 por una dura entrada.

El cuarto precedente que marca una tendencia preocupante

Retrocediendo aún más en el tiempo, en la jornada 19 del mismo Torneo Clausura, Saprissa y Alajuelense empataron 2-2 en un partidazo que también estuvo marcado por las expulsiones. En ese encuentro, Jonathan Moya fue expulsado por Alajuelense, y nuevamente Jefferson Brenes fue expulsado por Saprissa en los minutos finales.

Los dos equipos volverán a verse las caras el primero de septiembre de 2024 en el Estadio Alejandro Morera Soto, durante la octava jornada del Torneo Apertura 2024. Será crucial para el equipo morado controlar sus impulsos y evitar las tarjetas rojas que tanto daño les han causado en el pasado reciente.