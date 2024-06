Keylor Navas ya no juega en el PSG y tampoco en la Selección Costa Rica. De hecho, ahora mismo está de vacaciones por su país disfrutando del tiempo libre con familia y amigos. El asunto es que todavía no se sabe qué será de su futuro.

Este viernes recibió malas noticias desde España, que apuntaba a ser un posible destino, y ahora le llegó otro revés desde la MLS, un mercado que también sonaba como probable para la leyenda de La Sele.

¿Dónde va a jugar Keylor Navas?

Esa pregunta por ahora no encuentra respuesta. Keylor Navas tiene casa en Madrid y allí era su deseo jugar, pero el Rayo Vallecano, que podía ser un equipo probable, ya se inclinó por otro portero, el argentino Augusto Batalla.

Así, el San Diego FC de la MLS también había sonado como un destino para Keylor. El equipo estadounidense acaba de contratar a Hirving Lozano como refuerzo estrella y Navas hubiese sido otro baluarte. Pero Chucky habló y dijo quién le gustaría que sea su arquero.

Chucky Lozano es la nueva estrella de San Diego FC. (Getty images)

Keylor Navas tiene un problema llamado Memo Ochoa en la MLS

Lozano le concedió una entrevista a TUDN y no dejó dudas. “Sí, sin dudas que me gustaría que llegara Memo Ochoa a San Diego. Tiene las puertas abiertas. En este momento no puedo empezar a hablar de eso, me gustaría que vinieran más mexicanos, el proyecto es importante, así que sí me gustaría que vinieran más mexicanos”, dijo el ex Napoli.

“Todos son bienvenidos, tienen las puertas abiertas. Vamos a tratar de estar en contacto para poder hacer y dar opciones en la construcción del equipo, vamos a ver cuáles son las opciones”, agregó Lozano y sin querer, le dio otro portazo a Keylor Navas.