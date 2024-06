Fidel Escobar ya es un estandarte en Deportivo Saprissa, luego de sus grandes actuaciones con la camiseta morada. El defensor central no ha dejado a deber en cuanto a rendimiento y por ello es uno de los futbolistas más queridos en el entorno del Monstruo.

Sin embargo, El Comandante dejó algunas declaraciones que comenzaron a generar dudas al saprissismo. Luego de haberse coronado campeón con el equipo de Vladimir Quesada, el panameño manifestó que se encontraba feliz en la institución, pero no dejaba de lado la posibilidad de cambiar de destino en un futuro.

Yo sé que la Copa América está a la vuelta de la esquina. Yo mismo no puedo dar un pronóstico y si al final llega una oferta o no, creo que tenemos que tomar la mejor decisión. Ahora mismo estoy enfocado en lo que me queda de contrato con Saprissa que es hasta el 2026”, manifestó.

Está claro que la Copa América puede resultar una catapulta para cualquier futbolista que la vaya a disputar. Y sin duda, Fidel Escobar es de esos nombres que podrían resaltar dentro de la Selección de Panamá y, por supuesto, llamar la atención fuera, a pesar de su edad.

El factor que jugaría un papel importante en el futuro de Fidel Escobar

Aunque esas posibilidades se van desvaneciendo para Escobar, debido a la reciente lesión que sufrió el zaguero. El Comandante no ha podido recuperarse y comienza a preocupar que pueda ausentarse en la Copa América, por lo que perdería esa oportunidad de que algún equipo del extranjero se interese en sus servicios.

Semanas atrás, se tuvo que perder gran parte del torneo costarricenses, después de haber sentido dolores musculares que no le permitieron disputar la recta final del Clausura 2024.

De hecho, Vladimir Quesada se arriesgó en darle la titularidad en aquel partido de ida ante la Liga Deportiva Alajuelense. No obstante, el canalero solo pudo mantenerse dentro del terreno de juego por 46 minutos y fue sustituido.

Fidel Escobar sigue sin recuperarse

Ahora, el defensor se mantiene con las mismas molestias y no ha podido volver a las canchas. Esto, a pesar de que Thomas Christiansen lo tomó en cuenta para el inicio de la Eliminatoria rumbo al Mundial del 2026.

Incluso, se confirmó que El Comandante no podrá viajar a Nicaragua para enfrentar a Montserrat en la segunda fecha del camino a la Copa del Mundo.

“El cuerpo médico de la Selección Nacional confirmó que los jugadores Fidel Escobar y Cecilio Waterman no estarán viajando a Nicaragua y serán bajas para el partido ante Montserrat por lesión”, expresó la Federación Panameña de Fútbol en un comunicado.