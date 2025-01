El debut de Keylor Navas: el DT de Newell’s confirma lo que todos querían saber

Pese a que fue presentado hace más de una semana, Keylor Navas sigue sin poder debutar en Newell’s. El guardameta lleva fuera de las canchas unos 8 meses y hay muchos fanáticos de él que sueñan con poder verlo de nuevo atajar.

El ex PSG no estuvo presente en los primeros dos partidos del Apertura 2025 debido a que no contaba con los papeles necesarios para estar habilitado a jugar. Ahora, ese problema se podría haber resuelto y solo quedaría ver si está bien físicamente.

En la conferencia de prensa previa al partido de este domingo de Newell’s contra Aldosivi, el entrenador Mariano Soso habló sobre lo que todos querían saber sobre Keylor. El DT, que está en la cuerda floja, fue directo con sus dichos sobre el tico.

¿Qué dijo el entrenador de Newell’s sobre Keylor Navas?

“Keylor hizo su primera semana completa de entrenamiento. Hicimos sesiones para la adaptación y está en condiciones de ser considerado“, reveló Mariano Soso en conferencia de prensa.

De esta manera, queda prácticamente confirmado que Navas estará dentro de la lista de convocados para el partido del domingo. La duda está en si el entrenador lo pondrá desde el arranque o irá al banquillo junto al resto de los suplentes.

Soso dio a entender que Keylor todavía entrenó poco y está trabajando para ponerse a punto. Esto podría terminar provocando que se lo espere un poco más y no se lo lance a la cancha, sobre todo en este momento muy delicado que vive el club.