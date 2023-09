El racismo sigue apareciendo en el fútbol costarricense y esta vez ocurrió en el Clásico Nacional entre la Liga Deportiva Alajuelense y el Deportivo Saprissa en el Morera Soto. Es por ello que desde la UNAFUT, la presidente Vicky Ross aclaró que los comisarios tienen anotado este incidente y que podrían venir consecuencias de parte del Tribunal Disciplinario.

Para entrar en contexto, mientras se disputaba el Clásico Nacional este domingo, cuando el jugador Yorkaeff Azofeifa se disponía a hacer un saque de banda y un grupo de aficionados empezaron a hacer sonidos racistas, hechos que condenaron los jugadores en sus redes sociales.

¿Qué dijo la presidente de UNAFUT?

“Han sido debidamente constatados en los reportes de los comisarios y hacemos un llamado al Tribunal Disciplinario de la Federación Costarricense de Fútbol para tomar decisiones claras en relación con lo reportado por nuestros comisarios”, aseveró la presidente de UNAFUT, Vicky Ross.

Joel Campbell también se manifestó

“Si yo veo que alguien, aunque sea de mi mismo equipo, está haciendo algo que no es correcto también tengo que denunciarlo, no me puedo quedar callado ni apoyarlo (…) si yo estoy en el estadio, cualquiera, y veo esas cosas, tengo que denunciarlo con la Policía para que lo saquen del estadio”.