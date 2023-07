Aníbal Godoy, el capitán de la selección nacional panameña, fue el gran líder de su equipo para poder llegar a la Gran Final de la Copa Oro, al charla con los medios de comunicación fue cuestionado sobre la situación de su compañero de equipo Randall Leal, que no ha sido tomado en cuenta en Costa Rica.

El volante elogió el desempeño del mediapunta costarricense en el club, quien ha mostrado un rendimiento destacable con tres goles en doce partidos durante esta temporada. Sin embargo, sorprendentemente, Leal no ha sido convocado por Costa Rica para el torneo.

Ante la interrogante sobre la ausencia de Leal en la selección costarricense, Godoy prefirió no opinar, declarando: “No soy quién para dar una respuesta sobre eso, Randall Leal ha estado muy bien en el club, no sé el por qué no lo llaman a la selección de Costa Rica“.

Aunque la decisión puede ser cuestionable, la calidad de Leal como futbolista es indiscutible, y su ausencia en la Copa Oro seguramente será un tema de discusión entre los aficionados y expertos del fútbol.