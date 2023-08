El mercado de fichajes sigue moviéndose en Europa y en Centroamérica no podemos olvidar que Keylor Navas todavía no termina de definir su futuro tomando en cuenta que en el PSG no será titular. Sin embargo en las últimas horas, un campeón de la Selección de Argentina habría recibido una oferta que también le llegó al arquero costarricense hace unos días pero sin nada concreto.

La Liga de Arabia Saudita sigue sorprendiendo en este mercado que tras la contratación de Cristiano Ronaldo la temporada pasada, ha fichado a una gran cantidad de futbolistas que lejos de estar cerca del retiro, pusieron como prioridad lo económico que jugar en las grandes ligas de Europa. Y en ese sentido, Rodrigo de Paul podría ser el siguiente en esta larga lista.

¿Rodrigo de Paul a Arabia Saudita?

Según el periodista experto en fichajes Fabrizio Romano, ha señalado que Al Ahli tiene la mira puesta en De Paul y que están dispuestos a intentar negociar con el Atlético de Madrid para lograr su fichaje. Sin embargo, se anticipa que las conversaciones no serán sencillas, ya que el argentino es un activo importante para el equipo colchonero.

La primera oferta del equipo de Arabia Saudita fue de 32 millones de Euros y todavía no ha recibido respuestas del Atlético de Madrid. Pero serían 40 millones lo que buscaría ingresar el cuadro colchonero con el traspaso de Rodrigo de Paul, teniendo así la oportunidad de recuperar la inversión realizada en su día cuando el jugador albiceleste formaba parte del Udinese.

Keylor Navas también recibió una llamada de Arabia Saudita

Recordemos también que según informó el medio francés Le Parisien, Keylor Navas también tiene sobre la mesa una oferta del Al-Hilal de Arabia Saudita, el equipo que acaba de fichar a Neymar Jr. Sería una propuesta mega millonaria que parecería ser imposible de rechazar, pero que todavía no recibió una oferta por parte del costarricense.