Se viene la final de la Recopa de Costa Rica entre la Liga Deportiva de Alajuelense y Deportivo Saprissa. La plantilla de los Manudos ha sufrido muchos cambios de cara al inicio de esta nueva temporada. Hubo muchos jugadores que se fueron y llegaron muchos refuerzos del exterior.

La idea de Alexandre Guimares era tener a los futbolistas que él dirigió con anterioridad y borró a varias vacas sagradas que estaban en el club. Pese a que todas las incorporaciones llegaron con mucho tiempo, hay dudas de su presencia mañana.

Y es que el entrenador fue el que advirtió que todavía no hay confirmación de que pueda contar con todos sus futbolistas para el encuentro de este miércoles. Es la mayor preocupación que hay en Alajuelense y corren contrarreloj para resolverlo.

¿Qué dijo Alexandre Guimaraes sobre los refuerzos?

Alexandre Guimaraes reveló que Anderson Canhoto, Iago Falque, Larry Angulo y Alberto Toril no están habilitados para disputar el partido contra Saprissa. Todavía no recibieron el permiso de trabajo y no pudieron ser inscriptos por Alajuelense.

“Es una cuestión que a nosotros como cuerpo técnico por supuesto que queremos que los futbolistas estén lo más próximo posible. Esos tiempos son incontrolables. Ya todas las transferencias de ellos están acá y ahora queda esperar que los permisos de trabajo estén para el miércoles o el domingo”, contó Alexandre Guimarães.

Y luego, concluyó evitando culpar a la dirigencia de Alajuelense por lo sucedido: “A veces, salen cosas más rápidas que otras. El club ha hecho todo, aprendió también de situaciones anteriores y ha hecho todo. Ahora estamos esperando la luz ver de migración”.