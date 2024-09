Iago Falque llegó a ser un ídolo en América de Cali, donde brilló pero no terminó bien. Es que más allá de algunas lesiones que sufrió, su estadía en Colombia terminó con escándalo.

El problema mayor se dio cuando su auto fue baleado en las afueras del centro de entrenamiento del club, un episodio que según se supo después, no fue un hecho de inseguridad aislado sino que el español se habría metido con la mujer de una persona de la institución.

Así, sin más detalles oficiales, su estadía en Cali se fue diluyendo al punto de que se volvió a España en agosto del 2023 y estuvo sin equipo hasta que Alexandre Guimaraes, quien lo conocía del América, lo trajo a Alajuelense.

Sin embargo en las últimas horas comenzó a circular la versión de que el español con pasado europeo en Barcelona, Juventus, Villarreal, Tottenham, Almería, Rayo Vallecano, Genoa, Roma, Torino y Benevento quiere regresar a Colombia.

Iago Falque rompió el silencio

Encima, mientras tanto, el jugador de 34 años ha jugado poco en Alajuelense: lleva apenas siete partidos y ahora mismo está lesionado tras sufrir una fractura en el dedo de un pie. Así lo informó hace semanas La Liga y aún no tiene fecha de regreso.

Fue en medio de todo esto que Falque rompió el silencio con una radio de Colombia en la que habló por primera vez de aquel escándalo que terminó en una balacera y también de su supuesta salida de Alajuelense.

Falque y Guimaraes en sus días en Colombia. (Instagram)

“Cuando se empiezan a tocar temas personales y no profesionales, hay líneas que no se deben tocar y cosas que no se deben hacer. A mí no me gusta hablar de la gente, pero hay veces que la gente debería tener un poco más de cuidado y no meterse en jardines de los que no sabe cómo salir”, aseguró el futbolista en el programa caleño Zona libre de Humo.

“Antes de hablar, hay que tener información y saber. Por eso decidí que las críticas las acepto, siempre las he aceptado. En Colombia, el primer año, se me criticó muchísimo y yo demostré que tengo carácter para superarlo y lo superé. Al final, me gané el cariño de la gente, pero no voy a regalarme a chismes y otras historias”, agregó Falque.

Con Alajuelense, hasta ahora, Falque jugó sólo siete partidos. (Alajuelense)

¿Iago Falque deja Alajuelense para volver a Colombia?

Al respecto de estos rumores de salida de LDA, el mediocampista ofensivo fue tajante. “Me sorprendió porque estoy aquí y tengo contrato hasta junio, para que no se empiece a especular. Yo nunca he hablado”.

Y siguió: “No hay ninguna comunicación, América tiene un equipazo, jugadores buenísimos en mi posición y no se ha hablado. Yo hablo con gente de América, pero no de mi vuelta… No hay nada de que quiera o no quiera volver, porque no es una cuestión de querer o no querer”.