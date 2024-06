Cuando se hable del valioso empate que sacó la Selección de Costa Rica ante Brasil en la Copa América 2024, hay que nombrar también a Jeyland Mitchell, quien se mandó un partidazo en la línea defensiva frenando cualquier ataque brasileño. El jugador de Alajuelense a pesar de su juventud, demostró que está para grandes cosas.

Es importante resaltar que Mitchell con solo 19 años de edad, se ha convertido en una pieza clave en la defensa de Costa Rica. Su solidez, velocidad y capacidad para cortar ataques lo han convertido en uno de los defensores más destacados de la región y que ahora buscará seguir destacando en la Copa América 2024 y estos elogios increíblemente han llegado a Barcelona.

¿Jeyland Mitchell llega a Barcelona?

Sí, uno de los medios más importante de Barcelona como Sport, destacó al joven costarricense. Jeyland Mitchell se ha convertido en una de las joyas a seguir en esta Copa América y al menos en este diario deportivo de renombre en España ya están considerando al futbolista centroamericano.

Diario Sport de Barcelona

Jeyland Mitchell además fue el encargado de frenar a Vinicius y Rodrygo quienes no pudieron pasar del muro costarricense durante los 90 minutos en el empate entre Costa Rica y Brasil en el inicio de la Copa América 2024. Si bien tan solo tiene 19 años, es importante que grandes medios como Sport, le den seguimiento porque en un futuro todo podría suceder para este talento tico.

El dato asombroso de Jeyland Mitchell

Jeyland Mitchell ante Brasil

Desde que Jeyland Mitchell debutó con la Selección de Costa Rica no ha permitido que ningún rival penetre su arco. Es decir, mientras él está en cancha, la Tricolor no ha recibido ningún gol y aún no sabe lo que es perder. Tocará seguir esperando cómo será el desarrollo de los costarricenses en esta Copa América 2024.