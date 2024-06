La Selección Colombia se prepara para enfrentar a la Selección de Costa Rica en la Copa América 2024, con una impresionante racha de 24 partidos sin perder. Sin embargo, dentro de La Sele, el joven Jeyland Mitchell también tiene su propia racha positiva que podría ser un desafío para el equipo cafetero.

Recordemos que Mitchell, de solo 19 años, se ha convertido en una pieza clave en la defensa de Costa Rica. Su solidez, velocidad y capacidad para cortar ataques lo han convertido en uno de los defensores más destacados de la región y que ahora buscará seguir destacando en la Copa América 2024.

¿Cuál es la racha de Jeyland Mitchell en Costa Rica para enfrentar a Colombia?

Con solo 19 años, Jeyland Mitchell se ha convertido en una pieza fundamental en la defensa de la Selección de Costa Rica. Su presencia en el campo ha sido sinónimo de solidez y seguridad, manteniendo la valla invicta en los cinco partidos que ha disputado con la Mayor.

Jeyland Mitchell – Selección Costa Rica

Desde su debut en la selección absoluta, Mitchell no ha permitido que ningún rival penetre su arco. Mientras él está en cancha, la Tricolor no ha recibido ningún gol y aún no sabe lo que es perder.

La solidez defensiva de Mitchell no solo ha sido importante para el presente de La Sele, sino que también augura un futuro brillante para el equipo costarricense. Su talento, juventud y compromiso lo convierten en una pieza clave para los próximos retos que enfrentará la selección.

¿Cuándo es el encuentro entre Costa Rica y Colombia?

La Selección de Colombia y la Selección de Costa Rica se preparan para un duelo crucial en la segunda jornada del Grupo D de la Copa América 2024. El partido se disputará el próximo viernes 28 de junio a las 4:00 p.m. hora de Centroamérica en el Estadio de la Universidad de Phoenix en Glendale, Arizona.