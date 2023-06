Luego de caer en la final del Clausura 2023 contra Deportivo Saprissa, los directivos de la Liga Deportiva Alajuelense decidieron borrar a varios jugadores y hasta dejaron afuera al gerente deportivo, Antonio Solana. Todo para comenzar desde cero en la siguiente temporada.

Pese a que la idea es que se vayan varios futbolistas, y entre ellos varios experimentados, hoy confirmaron que hay dos en particular que serán blindados. No solo no buscarán venderlos, sino que harán el esfuerzo para que continúen un tiempo más en el club Manudo.

Federico Calderón, directivo de Alajuelense, confirmó en una entrevista que le dio al periodista Ferlin Fuentes que los dos jugadores blindados son: Álex López y Johan Venegas. Una noticia que sorprende debido a que están siendo muy criticados por los aficionados en las redes sociales.

“Álex es uno de los mejores mediocampistas de Centroamérica, hizo un gran torneo, jamás está en los planes que salga“, empezó declarando el dirigente sobre la situación del hondureño que tiene contrato hasta el 30 de junio del 2024 con la Liga.

Para finalizar, confirmó lo del delantero: “Johan fue el goleador del torneo, cómo vamos a deshacernos de él. Lo han crucificado por la jugada de la final, quedó con un ángulo limitado. Somos humanos todos, él no está exento de cometer errores, al liguismo hay que hacerle la salvedad, no podemos despotricar a un jugador que da todo por una jugada puntal“.